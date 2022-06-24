Евросовет признал "исключительную ответственность" России за создание продовольственного кризиса

Об этом говорится в принятых в четверг на саммите в Брюсселе выводах Европейского совета.

"Россия, использующая продовольствие как оружие в своей войне против Украины, несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который он спровоцировал. Европейский совет призывает Россию немедленно прекратить атаки на сельскохозяйственные объекты и зерновые терминалы, а также разблокировать Черное море, в частности порт Одессы, чтобы обеспечить экспорт зерна и коммерческие перевозки", – говорится в документе.

Европейский совет заявил о поддержке усилий генерального секретаря Организации Объединенных Наций по решению проблемы.

В заявлении лидеров ЕС отмечено, что европейские санкции против России не препятствуют свободной перевозке сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также предоставлению гуманитарной помощи.

19 июня Координатор ООН в Турции рассказал, что Россия хочет снятия санкций по экспорту ее собственного зерна и злаковых в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины.

Глава Агентства ООН по делам беженцев заявил 16 июня, что кризис с продовольственной безопасностью, в результате войны в Украине, заставит больше людей покинуть свои дома в более бедных странах, а это приведет к еще большему уровню глобального перемещения.

Из-за российской агрессии в портах Одесской области расположены 39 гражданских судов.