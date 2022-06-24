Евросовет признал "исключительную ответственность" России за создание продовольственного кризиса
Лидеры Европейского Союза считают, что только Россия ответственна за создание глобального продовольственного кризиса
Об этом говорится в принятых в четверг на саммите в Брюсселе выводах Европейского совета.
"Россия, использующая продовольствие как оружие в своей войне против Украины, несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который он спровоцировал. Европейский совет призывает Россию немедленно прекратить атаки на сельскохозяйственные объекты и зерновые терминалы, а также разблокировать Черное море, в частности порт Одессы, чтобы обеспечить экспорт зерна и коммерческие перевозки", – говорится в документе.
Европейский совет заявил о поддержке усилий генерального секретаря Организации Объединенных Наций по решению проблемы.
В заявлении лидеров ЕС отмечено, что европейские санкции против России не препятствуют свободной перевозке сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также предоставлению гуманитарной помощи.
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