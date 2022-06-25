Евросовет при предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС не предусмотрел его отзыв, - Стефанишина
Украину не лишат статуса кандидата в Европейский Союз, если не будут выполнены рекомендации Еврокомиссии
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .
Она отметила, что статус кандидата в ЕС получила Украина безусловно.
"О семи условиях. Решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года произведет оценку выполнения этих условий и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством. То есть они не привязываются к тому решению, которое мы получили", - сказала Стефанишина. .
Она подчеркнула, что в решении Евросовета речь не идет об отзыве статуса кандидата в случае невыполнения условий.
Условия, которые Украина должна выполнить: реформа Конституционного суда, продолжение судебной реформ, антикоррупция, включая назначение руководителя САП и проведение конкурса на главу НАБУ, борьбу с отмыванием средств, воплощение антиолигархического закона, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, изменение законодательства о нацменьшинствах.
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