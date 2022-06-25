Евросовет при предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС не предусмотрел его отзыв, - Стефанишина

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

Она отметила, что статус кандидата в ЕС получила Украина безусловно.

"О семи условиях. Решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года произведет оценку выполнения этих условий и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством. То есть они не привязываются к тому решению, которое мы получили", - сказала Стефанишина. .

Она подчеркнула, что в решении Евросовета речь не идет об отзыве статуса кандидата в случае невыполнения условий.

Условия, которые Украина должна выполнить: реформа Конституционного суда, продолжение судебной реформ, антикоррупция, включая назначение руководителя САП и проведение конкурса на главу НАБУ, борьбу с отмыванием средств, воплощение антиолигархического закона, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, изменение законодательства о нацменьшинствах.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк сообщила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале 2023 года .

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина должна принять более 70 законов , чтобы продолжить движение в ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова выполнить рекомендации Еврокомиссии , необходимые для вступления страны в ЕС.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что парламент в ближайшее время приступит к имплементации законопроектов , необходимых для дальнейшей евроинтеграции Украины.