"Евросолидарность" убедила парламент создать рабочую группу, чтобы вернуть доплаты 30 тысяч военным, - Порошенко на Донбассе

Об этом во время поездки в Донецкую область сообщил Петр Порошенко.

Как известно, "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект 9006 , предусматривающий сохранение доплаты в 30 тысяч гривен всем военным.

"Мы отстояли, чтобы они вернули 30 тысяч, которые они сняли уже с февраля военнослужащим. Вам не на ком экономить? Вы дали 2 миллиарда гривен на марафон – потому что они бесплатно Украину любить не могут, могут только за деньги. А у солдат забирают" , – возмутился пятый президент.

«Сегодня уже достигнута договоренность, что сейчас я возвращаюсь, в понедельник делаем рабочую группу и через неделю ломаем эту позицию, и 30 тысяч для военнослужащих возвращаем», – отметил Порошенко.

Петр Порошенко сегодня привез в Донбасс помощь для нескольких бригад, которые держат восточный фронт – это грузовики DAF, мобильные бани, "старлинки", тысячи химических грелок, автомобильные шины и другое снаряжение.