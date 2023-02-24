"Евросолидарность" убедила парламент создать рабочую группу, чтобы вернуть доплаты 30 тысяч военным, - Порошенко на Донбассе
Верховная Рада Украины по настоянию народных депутатов из фракции "Европейская Солидарность" согласилась создать рабочую группу по возврату доплат в 30 тысяч гривен военным
Об этом во время поездки в Донецкую область сообщил Петр Порошенко.
Как известно, "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект 9006 , предусматривающий сохранение доплаты в 30 тысяч гривен всем военным.
"Мы отстояли, чтобы они вернули 30 тысяч, которые они сняли уже с февраля военнослужащим. Вам не на ком экономить? Вы дали 2 миллиарда гривен на марафон – потому что они бесплатно Украину любить не могут, могут только за деньги. А у солдат забирают" , – возмутился пятый президент.
«Сегодня уже достигнута договоренность, что сейчас я возвращаюсь, в понедельник делаем рабочую группу и через неделю ломаем эту позицию, и 30 тысяч для военнослужащих возвращаем», – отметил Порошенко.
Петр Порошенко сегодня привез в Донбасс помощь для нескольких бригад, которые держат восточный фронт – это грузовики DAF, мобильные бани, "старлинки", тысячи химических грелок, автомобильные шины и другое снаряжение.
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