Об этом в Facebook написала соглава фракции Ирина Геращенко.

"Весь мир благодаря этим кадрам увидел, что Херсон – это Украина, как искренне приветствуют здесь украинскую армию освободителей и как вес имеет здесь украинский флаг!" – убеждена Ирина Геращенко.

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