"Евросолидарность" требует вернуть аккредитации иностранным СМИ, показавшим исторические репортажи из украинского Херсона – Геращенко
"Европейская Солидарность" публично обращается к компетентным лицам с требованием немедленно пересмотреть решение о лишении аккредитации журналистов ведущих иностранных СМИ за исторические репортажи из Херсона
Об этом в Facebook написала соглава фракции Ирина Геращенко.
"Весь мир благодаря этим кадрам увидел, что Херсон – это Украина, как искренне приветствуют здесь украинскую армию освободителей и как вес имеет здесь украинский флаг!" – убеждена Ирина Геращенко.
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