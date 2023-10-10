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"Евросолидарность" требует от правительства прекратить давление Госаудитслужбы на КБ "Луч" и другие оборонные предприятия

10 октября, 2023 вторник
16:41
Общество Евросолидарность

Фракция "Европейская Солидарность" направила обращение к правительству с требованием немедленно вмешаться в ситуацию вокруг ДП "Конструкторское бюро "Луч", которое кошмарит Госаудитслужба, фактически срывая производство столь дефицитных сегодня ракет и снарядов

"Напомню, именно из-за непрофессиональных действий Кабмина, издавшего два взаимоисключающих постановления относительно возможности/невозможности получения прибыли от реализации продукции ВПК, закупка отечественной оборонки фактически блокируется, а многим производителям ДАС угрожает судами. Верховная Рада была вынуждена вмешаться в ситуацию и в сентябре приняла постановление "О поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения". Все фракции и группы подписались под этим документом для устранения препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности в оборонном секторе", - напомнила депутат.

Несмотря на это, пишет Геращенко, только за последнюю неделю на предприятие по производству тепловизионных прицелов Archer пришло НАБУ и изъяло не только финансовую, но и проектную, производственную документацию.

"А в КБ "Луч" проходит третья проверка Госаудитслужбы. Напомню, главу этой службы назначает правительство, нынешнюю руководительницу Кабмин утвердил в декабре 2022-го года. И она начала усердно кошмарить оборонку. КБ "Луч" – один из ведущих разработчиков комплектующих авиационного и противотанкового вооружения и ракет. Деятельность ГосККБ "Луч" имеет стратегическое значение для оборонного потенциала Украины", – отмечает Ирина Геращенко.

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"Нынешняя ревизия деятельности ГосККБ "Луч" касается включения полученной предприятием прибыли в состав стоимости продукции предприятия и уплаты с него налогов. То есть правительство намутило, а ДП страдает", - возмутилась Геращенко.

"При этом ДАСУ не учитывает, что ГосККБ "Луч" за собственные оборотные средства разрабатывает новые системы вооружения, ликвидирует последствия ракетных ударов, восстанавливает и заменяет поврежденное оборудование и продукцию, осуществляет релокацию производства и наращивает производственные мощности. Требуем от правительства немедленно выполнить постановление и обеспечить беспрепятственную деятельность ГосККБ "Луч" и других стратегических предприятий. А главу Госаудитслужбы следует уволить, потому что ее работа больше похожа на вредительство, чем на аудит", - резюмирует сопредседатель фракции.

  • КБ "Луч" является разработчиком и производителем противотанковых комплексов и ракет к ним. Речь идет о ракетных комплексах "Стугна" и "Корсар", РЗСО "Ольха" и уже знаменитом противокорабельном комплексе "Нептун", также САУ "Богдана". Именно это предприятие в Киеве одним из первых пыталось уничтожить российские агрессоры еще в середине марта 2022 года. Однако оборудование, запас запчастей и ракет удалось успешно эвакуировать.

  • 19 сентября госпредприятие обратилось с официальными письмами в органы власти с просьбой урегулировать в соответствии с законодательством выводы Госаудитслужбы, усложняющие выполнение задач разработки и производства Оружия Победы.

  • Государственная аудиторская служба снова пришла с проверками в государственное предприятие КБ "Луч", которое выпускает важное для ВСУ вооружение. Компания обратилась к правительству с просьбой ввести мораторий на проведение проверок.
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Европейская солидарность
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