"Евросолидарность" требует обязательного декларирования Офиса президента, руководителей госпредприятий и военных тыловиков

"Для того чтобы Украина в этом году могла начать официальные переговоры по вступлению Украины в ЕС, должны выполнить семь обязательных предпосылок. Закон о возобновлении декларирования – это ключевой пункт, касающийся борьбы с коррупцией. Именно наша команда ввела это законодательство, мы создали антикоррупционную инфраструктуру и все прозрачно подавали декларации. Как только пришла нынешняя команда к власти, Конституционный суд отменил декларирование, теперь уже более 1,5 года нет декларирования", - напомнила Геращенко.

Она отметила, что перед вторым чтением законопроекта о декларировании "Евросолидарность" настаивает на своих предложениях.

"Первая – это прозрачность, все декларации должны быть в публичном пространстве. И это принципиальный вопрос. Конечно, мы должны защитить наших военных, которые сегодня на фронте, не имеют возможности бегать и собирать бумажки. Очевидно, что военные заполнят декларации после окончания войны" ", – считает Геращенко.

"Но все военкоматы, все должности, причастные к любым коррупционным рискам в системе МО, все министры, заместители министров обороны и все тыловое обеспечение обязательно должны декларироваться", – отмечает депутат.

"И ключевое: должны декларироваться все представители Офиса президента, штатные и внештатные. Ведь именно Офис президента сегодня фактически руководит страной. Банковая подменила собой МИД, Банковая решает все контракты по МО, Банковая руководит правительством, Банковая сегодня руководит парламентом – кроме "Европейской Солидарности" . Люди, которые оказывают непосредственное влияние на принятие решений от государственной власти, должны декларироваться так же как все руководители и представители государственных предприятий", – отметила Ирина Геращенко.

"О государственных предприятиях: я держу в руках заголовки только за последние несколько дней: "Как чиновники госпредприятий годами обворовывают государство", "Госпредприятие минмолодежьспорта потратит 300 миллионов на ремонт теннисных кортов. Это больше, чем министр Федоров собирал на дроны-камикадзе», – отмечает Артур Герасимов.

"Часто возникает вопрос: почему предприятие убыточное, а руководители получают 100, 200, 300-тысячные, а иногда миллионные зарплаты. Мы считаем, что общество, граждане Украины должны четко знать – кто из этих директоров отрабатывает и предприятие приносит доходы, а кто из этих директоров назначает себе зарплаты и премии по убыткам", – считает Герасимов.

"Именно поэтому "Европейская Солидарность" подала свои предложения к законопроекту о возвращении декларирования, которыми мы четко фиксируем, что военные не должны сегодня тратить время на декларирование, за исключением военкоматов, военно-врачебных комиссий и тех, кто отвечает за закупки. Сегодня все представители власти должны декларироваться, особенно представители Офиса президента, который сегодня контролирует все в этом государстве. Также должны декларироваться руководители государственных предприятий, чтобы общество увидело, убыточные ли предприятия и руководители получают большие зарплаты, или они дают доходы", - резюмирует народный депутат.