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"Евросолидарность" регистрирует постановление об увольнении всех членов ОПЗЖ с руководящих должностей в парламенте, – Ирина Геращенко

10 января, 2023 вторник
21:07
Общество

"Европейская Солидарность" регистрирует постановление об увольнении всех членов ОПЗЖ с руководящих должностей в парламенте

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Ненормально, когда члены запрещенной партии до сих пор возглавляют комитет свободы слова, являются заместителями и секретарями всех парламентских комитетов. Среди заместителей руководителей комитетов есть персонажи, которые ни разу после 24 февраля не появлялись в ВР. Например, Волошин до сих пор является заместителем комитета евроинтеграции", – констатирует Геращенко.

"Постановление открыто для подписания всех депутатов. На согласительном совете призвало коллег стать соавторами. Мы будем требовать лишить членов ОПЗЖ руководящих должностей в парламенте уже на ближайшем заседании. И быстро двигаться дальше – до полного лишения их мандатов", – резюмирует Геращенко.

  • Ранее около 70 нардепов отказались подписать обращение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о лишении полномочий депутатов ОПЗЖ.

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