"Евросолидарность" инициирует уменьшение расходов для предпринимателей на генераторы и горючее – законопроект

Об этом сообщила Нина Южанина, передает пресс- служба "Европейской Солидарности".

"Все понимают, что производственным предприятиям мощные генераторы обходятся в огромные суммы. Поэтому подготовили и сегодня зарегистрировали проект закона 8391, которым предлагается временно установить особенности учета затрат на приобретение и ремонт инверторов, аккумуляторов, электрогенераторных установок и горючего к ним 2022 годах», – пишет Южанина на своем телеграмм-канале .

Законопроект, в частности, предлагает:

для юридических лиц – плательщиков налога на прибыль расходы по их приобретению и ремонту не подлежат амортизации и относятся к расходам отчетного периода, то есть мгновенная амортизация (уменьшение налога на прибыль на 18% от их стоимости)

для физических лиц – предпринимателей, избравших общую систему налогообложения, расходы на их приобретение не подлежат амортизации и относятся к расходам отчетного периода, то есть мгновенная амортизация (уменьшение НДФЛ на 18% от их стоимости)

для юридических и физических лиц – плательщиков единого налога расходы по их приобретению и ремонту, а также расходы на приобретение 1000 литров горючего к ним уменьшают налогооблагаемый доход (уменьшение единого налога на 5% от размера расходов)

для граждан – расходы на их приобретение и ремонт, а также расходы на приобретение 1000 литров горючего к ним включаются в налоговую скидку (возврат из бюджета НДФЛ – 18% от размера расходов)

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