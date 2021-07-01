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"Евросолидарнисть", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с "зеленой" олигархией

1 июля, 2021 четверг
13:28
Общество

Три оппозиционные фракции - "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией (5599-1)

Об этом представители полититчних сил сообщили во время брифинга в парламенте. Соответствующий проект закона можно посмотреть по ссылке .

По словам автора законопроекта, народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Николая Княжицкого, законопроект от власти о так называемой деолигархизации на самом деле предоставляет президенту Зеленскому чрезвычайные полномочия единолично назначать "олигархами" всех, кто ему мешает. При этом в Украине созданы антикоррупционные органы, которые и должны ограничивать олигархическое влияние.

"Суть законопроекта Зеленского максимально проста - СНБО определяет, кто является олигархом кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа к одной политической силе. Кто же олигархом с точки зрения авторов этого законопроекта, которые подготовили его для Владимира Зеленского? Это не владельцы телерадиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем. Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы ", - подчеркнул Княжицкий.

"Какие же последствия будут для олигархов, как они прописаны в этом законопроекте? Следствие одно - они не имеют права участвовать в приватизации. Кассу открыли: хочешь что-то приватизировать, хочешь чтобы тебя не назначили олигархом - иди договаривайся: не хочешь - не приватизируешь" , - предостерегает Николай Княжицкий.

"Мы подали альтернативный законопроект. И я благодарен коллегам из" Батькивщины "," Голоса ", которые его подписали. В нашем законопроекте совершенно четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства. Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета подпадают под специальную процедуру которую проводит и контролирует НАПК. Мы для того и создали антикоррупционные органы, чтобы предоставить им полномочия бороться и с коррупцией и с олигархатом.

"Мы предлагаем, чтобы телевизионные каналы занимали объективную позицию, чтобы мы знали, за чей счет они финансируются, кто за этими телевизионным каналам стоит. Чтобы не было детей права под присмотром авторитетных общественных организаций промывать мозги украинским гражданам", - отмечает Княжицкий.

"Команда" Батькивщины "против того, чтобы олигархат руководил государством. Мы присоединились к подготовке альтернативного законопроекта, поскольку считаем, что не может совещательно-консультативный орган, такой как Совет национальной безопасности и обороны, определять и вести реестр кто олигарх, а кто не олигарх . Ибо таким образом те, кто принадлежат к этой категории, избегут реальной ответственности ", - говорит народный депутат Михаил Цымбалюк.

"Мы за то, чтобы было эффективное антимонопольное законодательство, эффективная работа правоохранительных органов и наконец состоялась судебная реформа, потому что именно суд может определять эти категории граждан. Мы за то, чтобы НАПК вела реестр, и мы ожидаем цивилизованной, профессиональной дискуссии в сессионном зале, чтобы законопроект был сбалансирован и стал тем законом, который стал на страже тех процессов, которые сегодня происходят. Ведь на самом деле олигархи сегодня и монополистами, и теми, кто влияет на политику государства. Такой законопроект должен учесть европейский и американский опыт, которые имеют эффективное законодательство, что стоит на страже государства и народа ", - убежден Цимбалюк.

"Фракция" Голос "поддерживает борьбу с олигархами и в связи с этим мы подписали законопроект наших коллег из" Европейской Солидарности "и подали ряд наших инициатив по непосредственных изменений в антимонопольное законодательство, в налоговый. Потому что мы считаем, что именно правоохранительные органы должны бороться и иметь достаточно для этого инструментов, чтобы бороться с олигархами. Мы считаем, что тот законопроект, который представлен президентом, он как раз и не признает олигархами тех, кто действительно олигархами в этой стране ", - подчеркнул представитель" Голоса "Роман Костенко.

"Мы предлагаем сделать такой закон, который действительно избавит Украину и олигархата, и коррупции и влияния этих людей на политику, политические процессы, незаконного влияния на средства массовой информации, на незаконное обогащение. Мы предлагаем наказывать тех людей, которые нарушают украинское законодательство. Надеемся и на поддержку общества, и в поддержку зала ", - резюмирует Княжицкий.

олигархи
Европейская солидарность
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