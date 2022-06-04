Европу ждет волна беженцев с Ближнего Востока и Африки, которую породит созданный РФ продовольственный кризис, - Reuters
Из-за блокирования Россией экспорта украинского зерна может произойти продовольственный кризис, угрожающий новой волной миграции из Африки и Ближнего Востока
Об этом сообщает Reuters.
"Ожидается, что в этом году прифронтовые государства-члены, как мы обсудили между собой, примут более 150 тысяч мигрантов", - заявил в субботу министр внутренних дел Кипра Никос Нурис на встрече с коллегами-министрами группы MED5 в Венеции.
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По данным агентства ООН по делам беженцев, в этом году около 36 400 мигрантов уже прибыли в Италию, Испанию, Грецию, Кипр и Мальту.
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