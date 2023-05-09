Об этом сообщает Reuters.

"В 2200 километрах на северо-восток Путин сегодня демонстрирует своих солдат, танки и ракеты. Нас не должны пугать такие силовые игры! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины - столько, сколько будет нужно!" - говорится в речи Шольца, подготовленной для выступления в Европарламенте.