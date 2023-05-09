Европу не пугают демонстрации военных мощностей РФ, - Шольц
Европейский Союз не должен бояться демонстрации Москвой военного могущества, а должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно
Об этом сообщает Reuters.
"В 2200 километрах на северо-восток Путин сегодня демонстрирует своих солдат, танки и ракеты. Нас не должны пугать такие силовые игры! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины - столько, сколько будет нужно!" - говорится в речи Шольца, подготовленной для выступления в Европарламенте.
- Канцлер Германии Шольц заявил, что с августа Украина может рассчитывать на получение дополнительных боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, которые передала Германия.
- Согласно списку переданных Украине вооружений, регулярно обновляемому на сайте правительства ФРГ, Германия передала Украине 34 установки Gepard с шестью тысячами боеприпасов и планирует к передаче еще три установки с 300 тысячами боеприпасов.
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