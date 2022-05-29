Европол создаст международную рабочую группу для предотвращения распространения оружия из Украины после окончания войны

Об этом сообщила глава Европола Катрин де Болле в интервью для WELT.

Представитель учреждения Катрина де Болле сообщила, что сотрудники Европола находятся в соседних с Украиной государствах, чтобы помочь местным органам власти отслеживать перемещение на границе и дополнительно проверять подозрительных лиц.



Кроме того, Европол поддерживает ЕС в расследовании военных преступлений в Украине и применении санкций против российских олигархов.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что тяжелое вооружение от партнеров уже активно используется на передовой и получает положительные отзывы украинских военных.