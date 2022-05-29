Европол создаст международную рабочую группу для предотвращения распространения оружия из Украины после окончания войны
Главный следователь Европы хочет предотвратить распространение преступными группировками оружия из Украины по Европе после войны
Об этом сообщила глава Европола Катрин де Болле в интервью для WELT.
Представитель учреждения Катрина де Болле сообщила, что сотрудники Европола находятся в соседних с Украиной государствах, чтобы помочь местным органам власти отслеживать перемещение на границе и дополнительно проверять подозрительных лиц.
Кроме того, Европол поддерживает ЕС в расследовании военных преступлений в Украине и применении санкций против российских олигархов.
- Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что тяжелое вооружение от партнеров уже активно используется на передовой и получает положительные отзывы украинских военных.
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