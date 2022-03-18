Европейцы уже хаотично скупают муку и масло, - экс-руководитель Минагрополитики Трофимцева о влиянии агрессии РФ на посевную в Украине

Об этом политика рассказала в эфире Еспресо.TV.



"Эта посевная самая сложная в истории независимой Украины. На самом деле, нам немного подыгрывает погода, ведь почвы в некоторых регионах страны промерзли еще настолько, что нельзя начинать посевные работы. Это немного откладывает начало активных работ. Чрезвычайно сложная ситуация в тех регионах, где продолжаются активные боевые действия: Сумская область, Харьковщина, Черниговщина, Юг Украины. Мы уже должны понимать, что некоторые посевные площади нельзя будет использовать", - отметила Трофимцева.



Бывшая и. о. министра аграрной политики заверила, что даже в условиях войны с Россией украинские аграрии справятся с обеспечением внутренних нужд.



"Что касается глобального аспекта, следует сказать прямо: весь мир несет большую часть ответственности, годами закрывая глаза на поведение Российской Федерации. Зная и признавая, что Украина является житницей всего мира, международное сообщество не делало ничего, чтобы остановить Россию. Революции в этом сезоне возможно и не случится. Но уже чувствуется, даже в хорошо обеспеченной Германии, значительный рост цен. Европейские потребители хаотически скупают масло и муку, ведь понимают, что будет недостаток и удорожание этих товаров", - подчеркнула Ольга Трофимцева.

Напомним, в ООН убеждены, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заверил, что в области готовятся к посевной, но отметил, что в селах ситуация хуже, чем в городах.

Минагрополитики сообщило, что малые и средние агропроизводители с оборотом до 20 млн евро в год в период военного положения смогут получить беспроцентный кредит на 6 месяцев до 50 млн грн под госгарантию на 80% от его суммы для обеспечения посевной.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война в Украине будет иметь существенные глобальные последствия, особенно для соседних государств.