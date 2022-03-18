Европейцы уже хаотично скупают муку и масло, - экс-руководитель Минагрополитики Трофимцева о влиянии агрессии РФ на посевную в Украине
Бывшая и. о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева считает, что жители обеспеченных европейских стран уже замечают последствия войны России против Украины, поскольку хаотично скупают масло и муку
Об этом политика рассказала в эфире Еспресо.TV.
"Эта посевная самая сложная в истории независимой Украины. На самом деле, нам немного подыгрывает погода, ведь почвы в некоторых регионах страны промерзли еще настолько, что нельзя начинать посевные работы. Это немного откладывает начало активных работ. Чрезвычайно сложная ситуация в тех регионах, где продолжаются активные боевые действия: Сумская область, Харьковщина, Черниговщина, Юг Украины. Мы уже должны понимать, что некоторые посевные площади нельзя будет использовать", - отметила Трофимцева.
Бывшая и. о. министра аграрной политики заверила, что даже в условиях войны с Россией украинские аграрии справятся с обеспечением внутренних нужд.
"Что касается глобального аспекта, следует сказать прямо: весь мир несет большую часть ответственности, годами закрывая глаза на поведение Российской Федерации. Зная и признавая, что Украина является житницей всего мира, международное сообщество не делало ничего, чтобы остановить Россию. Революции в этом сезоне возможно и не случится. Но уже чувствуется, даже в хорошо обеспеченной Германии, значительный рост цен. Европейские потребители хаотически скупают масло и муку, ведь понимают, что будет недостаток и удорожание этих товаров", - подчеркнула Ольга Трофимцева.
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