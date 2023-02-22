"Европейцы устали от войны, для них нужно делать что-то фановое", - Элина Свитолина рассказала о работе в United24
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей работе в качестве посольства United24 и призналась, что европейцы устали от войны
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Мы получаем задание от президента - относительно того, куда мы собираем средства. Например, зимой это были генераторы для больниц. Мы собирали средства на них. Потом был сбор на автомобили скорых. Сейчас это восстановление домов в Ирпене. Мы собираем на то, что нужно экстренно и сейчас. ОП работает с United24, они дают эти задачи. Я на связи с United24 каждую неделю. Я планирую какие-то мероприятия, фандрейзинг, с которых мы собираем средства под эти задачи" , – рассказала Свитолина.
По словам теннисистки, европейцы устали от войны.
"В Европе люди устали от войны, они не очень причастны к ней, к Украине, поэтому для них нужно делать что-то фановое. Они любят делать то, что даст им какой-то опыт, а деньги пойдут в Украину. Они устали от войны, а для нас, украинцев, это очень больно слышать. Поняли, что они хотят что-то иметь в замену", - призналась Элина Свитолина.
28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA.
Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн. призовых.
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9 февраля теннисистка Элина Свитолина заявила, что планирует возобновить карьеру в апреле 2023 года.
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