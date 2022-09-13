Об этом она сказала, выступая перед евродепутатами в Страсбурге, говорится на сайте Европарламента.

"Европейцы должны продолжать оказывать все виды помощи Украине и быть готовыми принять еще более сильные санкции и визовые ограничения против России", - отметила она.

Кроме того, премьер Финляндии призвала к краткосрочным мерам по снижению цен на электроэнергию, решению проблемы турбулентности на рынках.

"Нынешний кризис не первый в Европе и не будет последним", - подчеркнула Марин.

Она призвала Европу противостоять российскому энергетическому вымогательству, оставаться единой и поддерживать свои ценности – верховенство права, демократию и права человека.

Напомним, Финляндия предоставит Украине больше оборонительных материалов в рамках восьмого пакета военной помощи

Премьер Финляндии Санна Марин призвала к ужесточению санкций против России и допустила, что Запад должен был с самого начала действовать жестче, чем это было сделано.

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