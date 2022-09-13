Европейцы должны быть готовы принять еще более сильные санкции против РФ, украинцы должны выиграть эту войну, – премьер Финляндии
Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что украинцы доказали свою храбрость и выносливость, а потому должны выиграть войну – альтернативы нет
Об этом она сказала, выступая перед евродепутатами в Страсбурге, говорится на сайте Европарламента.
"Европейцы должны продолжать оказывать все виды помощи Украине и быть готовыми принять еще более сильные санкции и визовые ограничения против России", - отметила она.
Кроме того, премьер Финляндии призвала к краткосрочным мерам по снижению цен на электроэнергию, решению проблемы турбулентности на рынках.
"Нынешний кризис не первый в Европе и не будет последним", - подчеркнула Марин.
Она призвала Европу противостоять российскому энергетическому вымогательству, оставаться единой и поддерживать свои ценности – верховенство права, демократию и права человека.
- Напомним, Финляндия предоставит Украине больше оборонительных материалов в рамках восьмого пакета военной помощи
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Премьер Финляндии Санна Марин призвала к ужесточению санкций против России и допустила, что Запад должен был с самого начала действовать жестче, чем это было сделано.
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