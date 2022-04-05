Европейцы чувствуют вину за бездействие своих политиков, - Джамала

Об этом она рассказала в эфире "Еспресо.TV"



“Люди, с которыми я общаюсь в Европе, все понимают, что происходит в Украине. Слава Богу, там нет таких людей, которые не понимают или не знают правды. Напротив, европейцы чувствуют вину за то, что их политики не столь активны. Многие европейцы говорят, что Европа говорит о мире и ничего для этого не делает. – рассказала Джамала



Джамала добавила, что за последнюю неделю люди часто говорили ей, что чувствуют вину за собственное политическое руководство, за их бездействие



“Европейцы не до конца понимают, что такое война. Поэтому очень трудно объяснять людям об ужасах, которые происходят в Украине. У них все хорошо. Они ходят в кафе, встречают весну. Да, они нам сочувствуют, но до конца не могут понять, что такое обстрелы и расстрелы гражданского населения», - добавила Джамала.

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