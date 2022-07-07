Европейцам грозит отключение от сетей Facebook и Instagram, - Politico
Уже нынешним летом в странах ЕС могут прекратить работу Facebook и Instagram
Об этом сообщает POLITICO
Учитывая решение Комиссии по защите данных Ирландии не передавать данные о пользователях из Европы в Соединенные Штаты, этим летом европейцы могут оказаться без популярных социальных сетей Facebook и Instagram.
В четверг ирландский регулятор сообщил своим европейским коллегам, что будет блокировать передачу пользовательских данных компании Meta (владеет Facebook и Instagram) из Европы в США. В основе такого его решения постановление Суда ЕС от 2020 года, которое аннулировало соглашение между Брюсселем и Вашингтоном об обмене данными из-за боязни, что в США эти данные будут использовать для слежки за пользователями.
Тогда Meta подчеркнула, что если не будет нового соглашения об обмене данными, она закроет большинство своих сервисов в Европе – включая Facebook и Instagram. Какие-то разговоры на эту тему начались и даже в марте была достигнута предварительная договоренность, но телега и дальше осталась на месте.
Сейчас в Meta, реагируя на решение ирландского регулятора, заверили, что речь идет о ситуации, разрешение которой находится в процессе. Речь идет о конфликте законодательства ЕС и США, и сейчас идет поиск путей разрешения этого конфликта, что в итоге должно позволить поддерживать связь между семьями, общинами и экономикой. И что о немедленном отключении соцсетей в странах ЕС пока речь не идет.
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