Европейскую экономику убивают не санкции, а война России: в МИДе ответили Орбану

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны. Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война России", - заявил Николенко.

Он напомнил, что санкции были введены в ответ на начавшуюся Россией полномасштабную войну против Украины, которая уже унесла десятки тысяч жизней украинцев, оставила в руинах сотни тысяч объектов критической инфраструктуры и заставила миллионы людей покинуть свои дома.

Премьер-министр Венгрии, по словам Николенко, должен призвать не к отмене санкций против России в то время, когда российская армия хладнокровно убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а наоборот к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.

"В этом контексте мы призываем партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против России, устранению лазейок для обхода санкционного режима, а также дальнейшему наращиванию объемов поставок тяжелого вооружения для украинской армии" - заявил спикер МИД.

15 июля Виктор Орбан сказал, что Европа "выстрелила себе в легкие санкциями против России, и теперь экономика задыхается". Ранее он выступил за радикальное усиление обороноспособности Венгрии.

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