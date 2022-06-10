Об этом он сказал во время обращения к участникам Копенгагенского демократического саммита.

"Почему, если опросы показывают, что 71 процент европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть колеблющиеся политические скептики, разрешать ли нам движение в Европейский Союз?", - сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не должна остаться в серой зоне между Европейским Союзом и Россией. Также он отметил необходимость действенных юридических гарантий безопасности.

"Нужны действенные, юридически обязующие гарантии безопасности в обновленной архитектуре безопасности для Европейского континента. Такую систему гарантий мы прорабатываем сейчас для Украины. И только тогда, когда она появится, можно будет уверенно говорить, что тысячи слов на страницах конвенций, уставов, договоров и меморандумов – это не просто слова, а реальность, подкрепляемая действиями", - сказал он.

Президент сказал, что документы международного права должны работать и все, кто виноват в убийствах и преступлениях в Украине, должны быть привлечены к ответственности.

"Все военные преступники всегда должны нести ответственность. Справедливость должна сказать свое слово. И слово справедливости должно быть подкреплено действиями. За каждую смерть, причиненную в Украине российскими солдатами, за каждую пытку и изнасилование, за каждый разрушенный город, за депортацию взрослых и детей должны ответить и те, кто это делал напрямую, и российские командиры и политики, которые отдавали такие приказы", - добавил он.

9 июня спикер и лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

В то же время, 7 стран Евросоюза высказывали предложения предоставить Украине другой формат, а не статус кандидата. Три из них – главное сопротивление предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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