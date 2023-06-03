Европейское космическое агентство провело первый в истории стрим поверхности Марса
2 июня состоялась первая в истории прямая трансляция фото поверхности Марса – их в режиме реального времени делал зонд Mars Express
Об этом сообщает Daily Mail.
Европейское космическое агентство провело первую в истории прямую трансляцию съемок Марса. Европейский зонд Mars Express был запущен из космодрома Байконур еще в июне 2003 года, а Марса он достиг 3 декабря 2003 года.
Исследователи несколько месяцев готовили орбитальный аппарат. В настоящее время он находится на высоте 17,5 тысячи км над поверхностью Марса.
Сейчас он помогает ответить на фундаментальные вопросы о геологии, атмосфере, поверхностной среде, истории воды и потенциале жизни на Марсе.
Общее время трансляции составило около часа, при этом фотографии Марса менялись примерно каждые 50 секунд. Снимки планеты появлялись с 17-минутной задержкой. Это время потребовалось, чтобы преодолеть расстояние более чем в 287 миллионах миль от Марса до Земли.
- Напомним, 1 сентября 2022 г. ученые с миссии Mars Express опубликовали серию снимков равнины Холден, по мнению планетологов, в далеком прошлом этот регион играл ключевую роль в функционировании гидросферы Красной планеты.
- 26 апреля стало известно, что ученые проанализировали архивные данные уже бездействующего марсианского посадочного аппарата InSight и выяснили, из чего состоит ядро Красной планеты, а также уточнить его размер.
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