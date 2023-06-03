Об этом сообщает Daily Mail.

Европейское космическое агентство провело первую в истории прямую трансляцию съемок Марса. Европейский зонд Mars Express был запущен из космодрома Байконур еще в июне 2003 года, а Марса он достиг 3 декабря 2003 года.

Исследователи несколько месяцев готовили орбитальный аппарат. В настоящее время он находится на высоте 17,5 тысячи км над поверхностью Марса.

Сейчас он помогает ответить на фундаментальные вопросы о геологии, атмосфере, поверхностной среде, истории воды и потенциале жизни на Марсе.

Общее время трансляции составило около часа, при этом фотографии Марса менялись примерно каждые 50 секунд. Снимки планеты появлялись с 17-минутной задержкой. Это время потребовалось, чтобы преодолеть расстояние более чем в 287 миллионах миль от Марса до Земли.