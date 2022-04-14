Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с РФ в исследовании Луны и Марса

Об этом сообщила пресс-служба ESA .



"ESA прекращает сотрудничество с Россией на Луне-25, -26 и -27. Как и в случае с ExoMars, российская агрессия против Украины и введенные в результате санкции являются фундаментальным изменением обстоятельств и делают невозможным ESA реализацию запланированного лунного сотрудничества. Однако наука и технологии ЕКА для этих миссий остаются жизненно важными.Вторая возможность полета уже была обеспечена на борту миссии NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) для пакета месячных тренировок и анализа нестабильности PROSPECT (сначала планировалось для Luna-27). известной как PILOT-D (сначала планировалась для Luna-25), уже закупаемая у коммерческого поставщика услуг", - говорится в сообщении.



Агентство определяет путь к технологии точной посадки PILOT и предотвращению опасности. Это необходимо для исследований Луны, таких как Европейский большой логистический корабль. Кроме того, гендиректор ESA и президент японского агентства JAXA заключили соглашение о полетах прибора экзосферного масс-спектрометра EMS-L на борту миссии JAXA/ISRO LUPEX. Это обеспечит полеты на Луну в течение ближайших лет.



"Хотя все элементы миссии ExoMars Rover (пусковая установка, модуль-носитель, модуль спуска и марсоход Rosalind Franklin) прошли проверку готовности к полету, поскольку сотрудничество с Роскосмосом на ExoMars приостановлено, миссия не будет запущена в сентябре этого года. В то же время сейчас проводится быстрое исследование под руководством Thales Alenia Space из Италии, чтобы оценить варианты дальнейшего развития", - добавили в Европейском космическом агентстве.

Напомним, Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом.

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