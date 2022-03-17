Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом
Европейское космическое агентство (ESA) отказалось от сотрудничества с Роскосмосом в разработке миссии ExoMars из-за российского вторжения в Украину
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Отмечают, что правящий Совет Европейского космического агентства отказался продолжать сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса. В частности, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
"Правящий совет ESA, собравшийся в Париже 16-17 марта, оценил ситуацию, возникшую в связи с войной в Украине по ExoMars, и единогласно признал нынешнюю невозможность осуществления текущего сотрудничества с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars", – говорится в сообщении .
Агентство поддержало введение санкций против РФ за войну в Украине.
- Напомним, ранее сообщалось, что хакеры сломали систему управления спутниками Роскосмоса.
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