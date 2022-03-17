Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечают, что правящий Совет Европейского космического агентства отказался продолжать сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса. В частности, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.



"Правящий совет ESA, собравшийся в Париже 16-17 марта, оценил ситуацию, возникшую в связи с войной в Украине по ExoMars, и единогласно признал нынешнюю невозможность осуществления текущего сотрудничества с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars", – говорится в сообщении .

Агентство поддержало введение санкций против РФ за войну в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры сломали систему управления спутниками Роскосмоса.