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Европейское Энергетическое сообщество поможет Укрнерго судиться против России

12 декабря, 2022 понедельник
17:58
Экономика

Укрэнерго и Секретариат Энергетического сообщества подписали меморандум о поддержке рассмотрения исков против России в национальных судах и международных трибуналах

Об этом сообщает УкрЭнерго.

"Подавать на Россию в суд и требовать возмещения ущерба, нанесенного магистральным сетям Укрэнерго, нам будет помогать одна из самых влиятельных в Европе международная энергетическая организация - Энергетическое Сообщество, членом которого Украина является с 2010 года. Соответствующий Меморандум об этом недавно подписали Укрэнерго и Секретари" – говорится в сообщении.

Укрэнерго вместе с Энергетическим сообществом стремятся добиться компенсации за ущерб, нанесенный Россией энергетическому сектору Украины, а в частности нашим объектам, с первого же дня полномасштабного вторжения. В настоящее время организации тщательно фиксируют все повреждения сетей и уничтоженные объекты, чтобы выставить счет стране-террористу.

Для этого Секретариат Энергетического Сообщества привлечет международных и украинских экспертов, проведет тщательный анализ, куда Укрэнерго сможет обратиться для компенсации полученных убытков от российской агрессии. Также будет разработан план действий по выдвижению претензий и определены ключевые юридические эксперты и компании, обеспечивающие поддержку рассмотрения исков против России в национальных судах и международных трибуналах.

Кроме того, рабочая группа по правовым претензиям, которая будет создана в рамках Меморандума, будет представлять "Укрэнерго" в Специальном международном трибунале против России.

"Мы благодарны Секретариату Энергетического Сообщества за поддержку Украины, за помощь и содействие в том, чтобы Россия ответила за свои преступления перед Украиной и миром, а также возместила нанесенный ущерб в полном объеме", - говорят в Укрэнерго.

  • 21 ноября Владимир Зеленский заявил, что обстрелы российской армией украинской энергетической инфраструктуры равнозначны применению оружия массового поражения. "Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", - подчеркнул Зеленский.
  • По состоянию на 11 декабря украинские энергетики возобновили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны, в то же время разрушения еще не позволяют использовать ТЭС в полной мере.

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