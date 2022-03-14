Европейское агентство авиабезопасности приостановило действие всех сертификатов, выданных авиакомпаниям России

Об этом на своей официальной странице сообщает Европейское агентство безопасности полетов (EASA), информирует Еспресо.TV.

Агентство приостановило действие всех выданных организациям гражданской авиации в России сертификатов. Среди них сертификаты эксплуатантов (на российские самолеты и вертолеты), организаций по техническому обслуживанию, тренировочных и тренажерных центров.

В EASA отмечают, что применение ограничительных мер связано с санкциями Европейского Союза в связи с военным нападением России на Украину.

Также с лишением российских пассажирских самолетов сертификатов со стороны основных лизингодателей из Ирландии и Бермуда.

Впоследствии стало известно, что пилотов могут лишить американских и европейских лицензий за полеты на санкционных самолетах российских авиакомпаний.

Об этом предупредило управление гражданской авиации Австрии. Там сообщили, что за осуществление деятельности, связанной с выполнением полетов или поддержанием летной пригодности подпадающих под санкции воздушных судов, которые не будут возвращены их законным владельцам, авиаперсоналу могут приостановить действие лицензий, выданных американским (FAA) или европейским (EASA) авиарегулятором. Эти ограничения действуют независимо от гражданства пилота и техработника.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство государств мира, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb