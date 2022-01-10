Европейский топ-клуб пожелал забрать украинца Лунина из "Реала"

Об этом сообщает Fichajes.



По информации источника, амстердамский "Аякс" рассматривает Андрея Лунина как идеальную замену Андре Онани, который в ближайшее время перейдет в миланский "Интер".



В "Аяксе" стремятся взять Лунина в аренду на один или два сезона. Также в списке интересов амстердамского клуба находится вратарь "Бенфики" Одиссеас Влаходимос.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 2 матча. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".

16 ноября 2021 года сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал два клуба высшего дивизиона чемпионата Испании - "Эспаньол" и "Гранаду".

2 января главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что Лунин не играет в испанском клубе, потому что в воротах мадридцев стоит лучший голкипер мира - бельгиец Тибо Куртуа.

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