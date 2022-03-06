Европейский топ-клуб "Бавария" провел акцию в поддержку Украины

Об этом сообщает официальный сайт " Баварии ".



В центральном круге домашнего стадиона "Баварии" развернули баннер с надписью "Стоп войне". Футболисты обоих клубов вышли на поле в синих и желтых куртках.



Рекламные щиты и видеоэкраны вокруг поля были подсвечены цветом украинского флага. Угловые флажки были окрашены в желтые и синие цвета. А стадион "Альянц Арена" сиял цветами нашей Украины.







"Очень трудно сосредоточиться на футбольных делах со всеми ужасными картинами войны, которые мы ежедневно наблюдаем из Украины. Мы никогда не думали, что снова увидим что-нибудь подобное в Европе. Эта война должна прекратиться. Наши мысли с народом Украины", – сказал генеральный директор " Баварии" Оливер Кан.



Капитан "Баварии" Томас Мюллер начал матч с сине-желтой повязкой. После этого капитанскую повязку в украинском стиле получил поляк Роберт Левандовски.







Матч "Бавария" – "Байер" закончился со счетом 1:1.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков , а сборную России - от любых международных соревнований.

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