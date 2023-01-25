Европейский суд принял иск Нидерландов против России по поводу сбития пассажирского рейса MH17
В среду, 25 января, Европейский суд постановил, что Нидерланды имеют право требовать компенсацию из РФ по сбитии пассажирского рейса MH17 в июле 2014 года
Об этом информирует The Guardian .
Австралия и Нидерланды требуют от Российской Федерации компенсации и извинений за катастрофу MH17, в результате которой погибли 298 человек, в том числе 38 австралийцев, во время его сбивания над Украиной в 2014 году.
Вместе с тем, Россия отрицает свою причастность, несмотря на выводы международной организации.
В настоящее время Европейский суд по правам человека постановил, что Нидерланды могут возбудить это дело против РФ.
Представители пострадавших стран утверждают, что есть убедительные доказательства сбивания самолета российской зенитно-ракетной системой "Бук-Телар", которая была доставлена из России на тогда оккупированное сельскохозяйственное поле на востоке Украины утром 17 июля 2014 года.
Сообщается, что это дело доказывает вероятность привлечения России к ответственности за нарушение прав человека в ныне оккупированных регионах Луганщины и Донбасса.
- Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
- После четырех лет расследования, 24 мая 2018 года, Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й ракетной бригады вооруженных сил РФ Международная следственная группа показала обломок ракеты , сбившей MH17.
- В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России. В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд.
- 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела. Уже 8 декабря 2021 родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
- 20 декабря 2021 года прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве. А 21 декабря прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам. Нидерландская прокуратура выдвинула требование о пожизненном заключении для четырех обвиняемых в сбыте самолета рейса MH17 – трех россиян и одного украинца: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. При этом обвинение считает, что должны выплатить компенсации семьям погибших.
- 10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17.
- 16 июля 2022 года ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в сбыте самолета.
- А 17 ноября 2022 года суд в Гааге озвучил приговор : самолет был сбит в 2014 году донецкими сепаратистами. По данным трибунала, стреляли из ЗРК "Бук", запущенной со стороны села Первомайское Донецкой области. В тот момент село находилось под контролем "ДНР". Согласно приговору, в преступлении виноваты Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Именно они несут ответственность за гибель 298 человек. Олега Пулатова, который был еще одним подозреваемым, считают невиновным.
- 2 декабря 2022 года стало известно , что прокуратура Нидерландов не будет подавать апелляцию по результатам судебного процесса об уничтожении Boeing-777 "Малайзийских авиалиний".
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