Об этом информирует The Guardian .

Австралия и Нидерланды требуют от Российской Федерации компенсации и извинений за катастрофу MH17, в результате которой погибли 298 человек, в том числе 38 австралийцев, во время его сбивания над Украиной в 2014 году.

Вместе с тем, Россия отрицает свою причастность, несмотря на выводы международной организации.

В настоящее время Европейский суд по правам человека постановил, что Нидерланды могут возбудить это дело против РФ.

Представители пострадавших стран утверждают, что есть убедительные доказательства сбивания самолета российской зенитно-ракетной системой "Бук-Телар", которая была доставлена ​​из России на тогда оккупированное сельскохозяйственное поле на востоке Украины утром 17 июля 2014 года.

Сообщается, что это дело доказывает вероятность привлечения России к ответственности за нарушение прав человека в ныне оккупированных регионах Луганщины и Донбасса.

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