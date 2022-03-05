Европейский суд повторил свое решение. России снова запретили обстреливать гражданские объекты в Украине

Об этом сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

Решение принято в Страсбурге в рамках так называемого "правила 39", позволяющего ЕСПЧ принимать временные меры по жалобам и давать срочные приказы государствам-участникам.

"Суд сегодня распространил применение этих временных мер на запросы частных лиц, страдающих от российского вторжения: "скрывающихся в хранилищах, домах и других сооружениях, опасаясь за свою жизнь из-за продолжающихся бомбардировок и обстрелов, без или с ограниченным доступом к пище, здравоохранения, воды, канализации, электроэнергии и других взаимосвязанных услуг, необходимых для выживания, нуждающихся в гуманитарной помощи и безопасной эвакуации", – говорится в сообщении.

Вдобавок, ЕСПЧ приказал от РФ гарантировать безопасный проход гуманитарной помощи.

Добавим, что несмотря на то, что Россия сейчас игнорирует приказы международных структур, вынесенные против нее, наличие таких промежуточных решений упрощает юридическое и финансовое наказание РФ в будущем, углубляя ее вину.

Напомним, ЕСПЧ 1 марта приказал России прекратить атаковать гражданские объекты Украины.

МИД Украины сообщили о последствиях для России невыполнения требования ЕСПЧ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.