Европейский суд повторил свое решение. России снова запретили обстреливать гражданские объекты в Украине
Европейский суд по правам человека повторил беспрецедентное для себя промежуточное решение по иску "Украина против России", в котором запретил РФ продолжать обстрел гражданской инфраструктуры
Об этом сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.
Решение принято в Страсбурге в рамках так называемого "правила 39", позволяющего ЕСПЧ принимать временные меры по жалобам и давать срочные приказы государствам-участникам.
"Суд сегодня распространил применение этих временных мер на запросы частных лиц, страдающих от российского вторжения: "скрывающихся в хранилищах, домах и других сооружениях, опасаясь за свою жизнь из-за продолжающихся бомбардировок и обстрелов, без или с ограниченным доступом к пище, здравоохранения, воды, канализации, электроэнергии и других взаимосвязанных услуг, необходимых для выживания, нуждающихся в гуманитарной помощи и безопасной эвакуации", – говорится в сообщении.
Вдобавок, ЕСПЧ приказал от РФ гарантировать безопасный проход гуманитарной помощи.
Добавим, что несмотря на то, что Россия сейчас игнорирует приказы международных структур, вынесенные против нее, наличие таких промежуточных решений упрощает юридическое и финансовое наказание РФ в будущем, углубляя ее вину.
- Напомним, ЕСПЧ 1 марта приказал России прекратить атаковать гражданские объекты Украины.
- МИД Украины сообщили о последствиях для России невыполнения требования ЕСПЧ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
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