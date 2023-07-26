Европейский суд постановил снять санкции ЕС с экс-генпрокурора Украины Пшонки и его сына
Генеральный суд ЕС в среду, 26 июля, постановил снять санкции с бежавшего из страны после падения режима Януковича экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема
Об этом пишет Bloomberg .
Генеральный суд заявил, что такое решение принято с учетом "ошибки в оценке и сомнений в том, что они основывались на достаточно жесткой фактической основе".
Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за хищение государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины. Сын Пшонки, Артем, в то время был депутатом от партии Януковича.
В своем решении суд заявил, что неизвестно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах.
Издание отмечает, что обжалование санкций в судах ЕС может длиться годами и редко приводит к победе, поскольку Совет ЕС часто повторно принимает свои решения после судебных поражений.
Санкции против Пшонки
Пшонка был генеральным прокурором Украины во времена Януковича, а когда режим экс-президента пал, Пшонка, его сын и другие приспешники Януковича бежали из страны и находятся в розыске в Украине. 22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины выразила недоверие Пшонке, что и привело к его отставке.
Пшонку обвинили в коррупции, злоупотреблении служебным положением, хищении, а после того как он сбежал из Украины, активисты смогли попасть в его дом под Киевом, наполненный предметами роскоши, а также иконами и вазами. Некоторые из них переданы в Национальный музей Украины.
Кроме того, в доме экс-прокурора был найден его портрет в золотой раме, на котором Пшонка был изображен Цезарем.
Янукович и его сын остаются в санкционном списке ЕС с 2014 года даже после нескольких выигранных апелляций.
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