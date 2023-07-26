Об этом пишет Bloomberg .

Генеральный суд заявил, что такое решение принято с учетом "ошибки в оценке и сомнений в том, что они основывались на достаточно жесткой фактической основе".

Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за хищение государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины. Сын Пшонки, Артем, в то время был депутатом от партии Януковича.

В своем решении суд заявил, что неизвестно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах.

Издание отмечает, что обжалование санкций в судах ЕС может длиться годами и редко приводит к победе, поскольку Совет ЕС часто повторно принимает свои решения после судебных поражений.

Санкции против Пшонки

Пшонка был генеральным прокурором Украины во времена Януковича, а когда режим экс-президента пал, Пшонка, его сын и другие приспешники Януковича бежали из страны и находятся в розыске в Украине. 22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины выразила недоверие Пшонке, что и привело к его отставке.

Пшонку обвинили в коррупции, злоупотреблении служебным положением, хищении, а после того как он сбежал из Украины, активисты смогли попасть в его дом под Киевом, наполненный предметами роскоши, а также иконами и вазами. Некоторые из них переданы в Национальный музей Украины.

Кроме того, в доме экс-прокурора был найден его портрет в золотой раме, на котором Пшонка был изображен Цезарем.

Янукович и его сын остаются в санкционном списке ЕС с 2014 года даже после нескольких выигранных апелляций.