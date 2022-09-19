Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) избрал своим новым руководителем ирландскую судью Шиофру О'Лири
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что О'Лири – первая глава Европейского суда по правам человека. Она много лет преподавала право в европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.
Шиофра О'Лири вступит в должность 1 ноября этого года. Она много лет преподавала право в разных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.
О'Лири заменит в должности исландца Роберто Спано, который начал председательствовать в суде 18 мая 2020 года.
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