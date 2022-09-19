English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина

Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина

19 сентября, 2022 понедельник
20:49
Мир

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) избрал своим новым руководителем ирландскую судью Шиофру О&#39;Лири

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что О'Лири – первая глава Европейского суда по правам человека. Она много лет преподавала право в европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.

Шиофра О'Лири вступит в должность 1 ноября этого года. Она много лет преподавала право в разных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.

О'Лири заменит в должности исландца Роберто Спано, который начал председательствовать в суде 18 мая 2020 года.

  • В августе правительство Украины назначило новую Уполномоченную по делам ЕСПЧ.
  • 24 августа ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных защитников Мариуполя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
ЕС
Читайте также:
Катерина Поліщук, Пташка
18 сентября, 2022 воскресенье
В сети появилось видео с пленной Пташкой из "Азовстали"
Дмитрий Песков
17 сентября, 2022 суббота
В кремле ответили на предупреждение Байдена о применении ядерного оружия
ЗСУ
Автор Антин Борковский
18 сентября, 2022 воскресенье
На правом берегу Днепра у 20 тыс. россиян заканчивается амуниция, горючее, и еда: их надо взять в плен, - генерал Скшипчак
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.07
    Покупка 40.07
    Продажа 40.94
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
19 сентября
21:12
Франция может начать экспортировать природный газ в Германию, - Reuters
21:05
Главари "ЛДНР" пытаются ускорить референдумы о присоединении к России
20:37
Сенат США
Сенаторы США ожидают секретного брифинга по Украине
20:36
Польша официально ужесточила визовые правила для россиян, - глава МВД РП
20:29
Президентские супруги Зеленские поблагодарили покойную королю Елизавету II за поддержку Украины
20:22
Канада
В посольство РФ в Канаде был брошен коктейль Молотова. МИД России вызвало посла
20:15
Обновлено
Похороны королевы: Британия и мир простились с Елизаветой II
20:00
Бойцы ССО уничтожили на Бахмутском направлении наблюдательный пункт российских захватчиков
19:50
Марсоход НАСА нашел на Марсе условия, где могла возникнуть жизнь
19:00
В Украине обнаружили второй случай оспы обезьян, - Минздрав
18:52
"Они пешком бежали? Написали, что вывезли всех": ГУР перехватило разговор захватчика из "ЛДНР" об отступлении на Харьковщине
18:40
Во время эвакуации из психбольницы на Харьковщине в результате российского обстрела погибли 4 медработника
18:31
ОБСЕ
Оккупанты в Луганской области "приговорили" сотрудника миссии ОБСЕ к 13 годам колонии
18:25
газ
Правительственное АО "Магистральные газопроводы Украины" уволило главу "Оператора ГТС Украины" Макогона
18:25
Эксклюзив
Операция ВСУ в Херсонской области будет длиннее, но разгромнее, - эксперт Defense Express Киричевски
18:24
Эксклюзив
Китай целенаправленно оставляет Россию без денег, - эксперт-международник Краев
18:14
На подконтрольной территории 72% украинцев считают жителей оккупированных Россией регионов жертвами обстоятельств, - исследование
18:00
Эксклюзив
Если Путин приступит к общей мобилизации, он потеряет возможность влиять на международное общество через ООН, - военный эксперт Коваленко
17:58
Почти 90% украинцев верят, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы с РФ, - опрос КМИС
17:56
На фото флаг ОАЭ
Германия планирует закупку сжиженного газа у Объединенных Арабских Эмиратов для уменьшения зависимости от РФ, - министр
17:46
Эксклюзив
Россияне в Крыму немного успокоились из-за нехватки информации о войне, - член Меджлиса Бариев
17:45
Кривой Рог
Оккупанты обстреляли Криворожский район из реактивной системы залпового огня
17:40
Эксклюзив
В Херсоне военные РФ с "разрешениями" оккупационных властей занимают дома украинцев и мародерят, - глава облсовета Самойленко
17:35
Бил, пытал и имитировал казнь местного населения Киевской области. Командира боевой машины РФ будут судить за нарушение законов войны
17:26
Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Донецка и убийстве гражданских, советник Резникова назвал это попыткой отвлечь ООН от преступлений РФ в Изюме
17:06
Зеленский утвердил образование военных администраций в Херсонской области
16:45
Телескоп NASA показал молодую звезду в созвездии Тельца
16:42
В Нью-Йорке 19 сентября при посредничестве Блинкена состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
16:42
Эксклюзив
Виктор Орбан
Орбан будет кулуарно бороться, чтобы не потерять деньги от ЕС, – эксперт-международник Тужанский
16:39
Заместитель главы Верховного Суда Львов с паспортом РФ и дальше будет рассматривать дела, - Центр противодействия коррупции
16:32
Рютте и Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины
16:24
Эксклюзив
Путин четко понял, что Китай не предоставит ему поддержки, - китаевед Коваль
16:20
Эксклюзив
В Балаклее 19-20 сентября должны дать свет, - пресс-секретарь ГСЧС
15:55
Усик решил, кем заменить в следующем бою Фьюри
15:45
Гайдай: ВСУ освободили Белогоровку в Луганской области
15:34
Во временно оккупированном Мелитополе взрывы на аэродроме, - мэр
15:32
Эксклюзив
Виктор Орбан
"Яйца путинской кукушки подбросили в европейское гнездо": политолог-международник Воля о заявлениях Орбана
15:22
Владимир Зеленский
План деоккупации и подготовка к зиме: Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего
15:22
Эксклюзив
Мобилизация в РФ – это идеальный шторм, который может снести режим Путина, – военный эксперт Самусь
15:15
Эксклюзив
Правление Чарльза ІІІ – только переходный этап в британской монархии, - корреспондент Ковач
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV