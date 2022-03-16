Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение жалоб против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЕСПЧ.

Международный суд взял паузу для размышления о дальнейшей судьбе жалоб против РФ. Привело к такому шагу решение Совета Европы изгнать Россию из своих рядов.

"Согласно постановлению Комитета министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, Суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий этого постановления для работы Суда", – говорится в заявлении.



Известно, что юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. РФ ратифицировала конвенцию в 1998 году.

Напомним, 16 марта лидеры Совета Европы объявили об исключении Российской Федерации и спустили российское знамя перед штаб-квартирой в Страсбурге.