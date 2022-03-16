Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение жалоб против России
Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЕСПЧ.
Международный суд взял паузу для размышления о дальнейшей судьбе жалоб против РФ. Привело к такому шагу решение Совета Европы изгнать Россию из своих рядов.
"Согласно постановлению Комитета министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, Суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий этого постановления для работы Суда", – говорится в заявлении.
Известно, что юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. РФ ратифицировала конвенцию в 1998 году.
- Напомним, 16 марта лидеры Совета Европы объявили об исключении Российской Федерации и спустили российское знамя перед штаб-квартирой в Страсбурге.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное