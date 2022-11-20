Европейский Союз выделяет €14 млн на школьные автобусы для Украины
Европейский Союз выделяет 14 млн евро на покупку новых школьных автобусов для украинских учебных заведений
Об этом идет речь на портале Европейской комиссии.
"Украинским детям нужны школьные автобусы. Сейчас Европа жертвует на это 14 миллионов евро. А нам нужно больше. Поэтому Европейская комиссия организует акцию солидарности по передаче школьных автобусов для Украины до начала 2023 года", - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, Еврокомиссия начинает кампанию солидарности и призывает государственные и частные организации объединить усилия, чтобы обеспечить детей автобусами в ближайшее время.
Потенциальные доноры могут сделать это через механизм гражданской защиты ЕС (UCPM). В Еврокомиссии рассказали, что он уже "сыграл решающую роль" в направлении жизненно важной поддержки Украине, в частности на жилье, еду, оборудование для больниц, машины скорой помощи, пожарные машины и многое другое.
- Лидеры ЕС в октябре поручили министрам финансов разработать механизм выплаты Украине 18 млрд евро в следующем году.
- 9 ноября Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 18 млрд евро. Указано, что эта стабильная, регулярная и предполагаемая финансовая помощь – в среднем 1,5 млрд евро в месяц – поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинской власти и МВФ, составляют 3-4 млрд евро в месяц. Остальные средства Киеву предоставят другие крупные доноры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное