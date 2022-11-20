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Европейский Союз выделяет €14 млн на школьные автобусы для Украины

20 ноября, 2022 воскресенье
21:21
Мир

Европейский Союз выделяет 14 млн евро на покупку новых школьных автобусов для украинских учебных заведений

Об этом идет речь на портале Европейской комиссии.

"Украинским детям нужны школьные автобусы. Сейчас Европа жертвует на это 14 миллионов евро. А нам нужно больше. Поэтому Европейская комиссия организует акцию солидарности по передаче школьных автобусов для Украины до начала 2023 года", - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Еврокомиссия начинает кампанию солидарности и призывает государственные и частные организации объединить усилия, чтобы обеспечить детей автобусами в ближайшее время.

Потенциальные доноры могут сделать это через механизм гражданской защиты ЕС (UCPM). В Еврокомиссии рассказали, что он уже "сыграл решающую роль" в направлении жизненно важной поддержки Украине, в частности на жилье, еду, оборудование для больниц, машины скорой помощи, пожарные машины и многое другое.

  • Лидеры ЕС в октябре поручили министрам финансов разработать механизм выплаты Украине 18 млрд евро в следующем году.
  • 9 ноября Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 18 млрд евро. Указано, что эта стабильная, регулярная и предполагаемая финансовая помощь – в среднем 1,5 млрд евро в месяц – поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинской власти и МВФ, составляют 3-4 млрд евро в месяц. Остальные средства Киеву предоставят другие крупные доноры.

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