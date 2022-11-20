Об этом идет речь на портале Европейской комиссии.

"Украинским детям нужны школьные автобусы. Сейчас Европа жертвует на это 14 миллионов евро. А нам нужно больше. Поэтому Европейская комиссия организует акцию солидарности по передаче школьных автобусов для Украины до начала 2023 года", - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Еврокомиссия начинает кампанию солидарности и призывает государственные и частные организации объединить усилия, чтобы обеспечить детей автобусами в ближайшее время.

Потенциальные доноры могут сделать это через механизм гражданской защиты ЕС (UCPM). В Еврокомиссии рассказали, что он уже "сыграл решающую роль" в направлении жизненно важной поддержки Украине, в частности на жилье, еду, оборудование для больниц, машины скорой помощи, пожарные машины и многое другое.

Лидеры ЕС в октябре поручили министрам финансов разработать механизм выплаты Украине 18 млрд евро в следующем году.

9 ноября Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 18 млрд евро. Указано, что эта стабильная, регулярная и предполагаемая финансовая помощь – в среднем 1,5 млрд евро в месяц – поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинской власти и МВФ, составляют 3-4 млрд евро в месяц. Остальные средства Киеву предоставят другие крупные доноры.

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