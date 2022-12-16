Европейский Союз стремится наладить совместную закупку оружия

Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита Европейского совета.

Отмечено, что укрепление оборонной сферы блока нужно ускорить: ЕС "принимает большую ответственность за собственную безопасность, а в оборонной сфере придерживается стратегического курса действий и повышает свою способность действовать автономно".

Также лидеры ЕС призывают Европарламент и Совет ЕС как можно быстрее принять закон об укреплении оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA), а Еврокомиссию и Европейское оборонное агентство – определить потребности, содействовать закупкам и координировать их.

В частности, Европейский совет поручил исполнительному органу ЕС в ближайшее время "представить предложение по Европейской оборонной инвестиционной программе".

В документе говорится и о необходимости инвестировать в стратегические отрасли: кибербезопасность, космическую связь и безопасность критически важной инфраструктуры.

Напомним, на саммите лидеров ЕС в четверг, 15 декабря, разблокировано 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины на 2023 год.

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