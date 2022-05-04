Европейский союз пришлет в Молдову военную помощь, - президент Европейского совета Шарль Мишель

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время встречи с Майей Санду.



"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержанию мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдавии, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", - сказал Шарль Мишель.

Военная помощь будет предусматривать дополнительную оснастку для армии Молдовы. Какое именно военное оборудование передадут Молдове, пока не сообщается.



Также ЕС планирует помочь стране в борьбе с распространением дезинформации и противостоянии кибератакам.

Напомним, в разведке объяснили, зачем Россия нагнетает ситуацию в Приднестровье. Россияне планируют использовать это как психологическую атаку против Украины.

2 мая Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне обострения в непризнанном Приднестровье.

1 мая издание The Times сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову .

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