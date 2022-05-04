Европейский союз пришлет в Молдову военную помощь, - президент Европейского совета Шарль Мишель
Армия Молдовы получит дополнительную оснастку, а также помощь от Европейского союза в борьбе с дезинформацией
Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время встречи с Майей Санду.
"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержанию мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдавии, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", - сказал Шарль Мишель.
Военная помощь будет предусматривать дополнительную оснастку для армии Молдовы. Какое именно военное оборудование передадут Молдове, пока не сообщается.
Также ЕС планирует помочь стране в борьбе с распространением дезинформации и противостоянии кибератакам.
- Напомним, в разведке объяснили, зачем Россия нагнетает ситуацию в Приднестровье. Россияне планируют использовать это как психологическую атаку против Украины.
- 2 мая Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне обострения в непризнанном Приднестровье.
- 1 мая издание The Times сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное