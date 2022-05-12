Европейский Союз отправит Украине второй транш помощи в €600 млн до 20 мая
Спикер Еврокомиссии заверила, что 11 мая Европейская комиссия приняла решение о втором транше программы чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине. Украина получит €600 млн до 20 мая этого года
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Даны Шпинант на брифинге в Брюсселе.
ЕС предоставит второй транш чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине.
"Второй транш равняется 600 млн евро. Практически выплата этой суммы ожидается до 20 мая", – сказала Дана Шпинант.
Также Еврокомиссия приняла решение о транспортных линиях солидарности, которые помогут Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию.
- Согласно заявлению немецкого вице-канцлера, Германия должна оперативно доставить в Украину военную помощь с учетом подготовки наступления России на Востоке Украины.
- Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости предоставления Украине тяжелого вооружения.
- 13 мая Евросоюз утвердил третий транш военной помощи Украине: 500 млн евро пойдут на поставку вооружения Украине, горючего и средств индивидуальной защиты для военных.
- Напомним, 11 марта Евросоюз выплатил Украине первый транш €300 млн экстренной макрофинансовой помощи на фоне полномасштабного вторжения России.
- Оборонное ведомство США готово еще несколько недель поставлять помощь Украине из предыдущего пакета, поскольку до сих пор имеет нереализованный транш на $150 млн, утвержденный на прошлой неделе, а также еще $100 млн остатка.
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