Европейский Союз отправит Украине второй транш помощи в €600 млн до 20 мая

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Даны Шпинант на брифинге в Брюсселе.

ЕС предоставит второй транш чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине.

"Второй транш равняется 600 млн евро. Практически выплата этой суммы ожидается до 20 мая", – сказала Дана Шпинант.

Также Еврокомиссия приняла решение о транспортных линиях солидарности, которые помогут Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию.

Согласно заявлению немецкого вице-канцлера, Германия должна оперативно доставить в Украину военную помощь с учетом подготовки наступления России на Востоке Украины.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости предоставления Украине тяжелого вооружения.

13 мая Евросоюз утвердил третий транш военной помощи Украине: 500 млн евро пойдут на поставку вооружения Украине, горючего и средств индивидуальной защиты для военных.

Напомним, 11 марта Евросоюз выплатил Украине первый транш €300 млн экстренной макрофинансовой помощи на фоне полномасштабного вторжения России.

Оборонное ведомство США готово еще несколько недель поставлять помощь Украине из предыдущего пакета, поскольку до сих пор имеет нереализованный транш на $150 млн, утвержденный на прошлой неделе, а также еще $100 млн остатка.