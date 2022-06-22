Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в твитере.

"В последнем проекте EUCO говорится, что "Европейский Совет принял решение предоставить статус страны-кандидата в Украине и Республике Молдова", - написал он.

По словам журналиста, Евросовет примет решение о шагах для дальнейшей интеграции Украины и Молдовы в ЕС уже после оглашения статуса кандидата, сначала страны должны будут выполнить все условия комиссии.

13 июня заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова выразила мнение, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а годы.

15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна близка к статусу "кандидат в ЕС", как никогда раньше.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также такой статус предоставлен и Молдове. Грузии предоставили только "европейскую перспективу". Окончательное решение лидеры европейских стран примут на саммите 23-24 июня.

20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз на саммите 23-24 июня поддержат все 27 членов ЕС, 21 июня сообщили в Bloomberg.

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