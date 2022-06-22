Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - журналист Йозвяк
Украина получит статус кандидата в члены Европейского Союза, ведь решение на заседании поддержит достаточное количество членов Европейского Совета
Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в твитере.
"В последнем проекте EUCO говорится, что "Европейский Совет принял решение предоставить статус страны-кандидата в Украине и Республике Молдова", - написал он.
По словам журналиста, Евросовет примет решение о шагах для дальнейшей интеграции Украины и Молдовы в ЕС уже после оглашения статуса кандидата, сначала страны должны будут выполнить все условия комиссии.
- 13 июня заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова выразила мнение, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а годы.
- 15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна близка к статусу "кандидат в ЕС", как никогда раньше.
- 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также такой статус предоставлен и Молдове. Грузии предоставили только "европейскую перспективу". Окончательное решение лидеры европейских стран примут на саммите 23-24 июня.
- 20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".
- Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз на саммите 23-24 июня поддержат все 27 членов ЕС, 21 июня сообщили в Bloomberg.
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