Европейский совет приостанавливает выплаты €6,3 млрд для Венгрии
Из-за нарушения принципов верховенства права в Венгрии Европейский совет принял решение приостановить для страны выплату около 6,3 млрд евро из бюджета Европейского Союза
Об этом сообщили на сайте Европейского совета.
Причинами прекращения выплат стали нарушения верховенства права в сферах госзакупок, эффективности венгерской прокуратуры и борьбы с коррупцией в стране. Также причина – защита бюджета и финансовых интересов ЕС.
Ранее Венгрия обязалась принять ряд законов, которые помогли бы исправить ситуацию. Впрочем, отмечают, что этих мер оказалось недостаточно для устранения рисков для бюджета ЕС.
"Учитывая, что меры по исправлению ситуации, принятые Венгрией, имеют значительные недостатки, серьезно ставящие под угрозу их адекватность для устранения нарушений принципов верховенства права, определенных Комиссией, Совет считает, что следующий риск для бюджета союза остается высоким", - говорится в сообщении.
Блокировка выплат может быть отменена в любой момент. Для этого ситуацию в Венгрии нужно исправить в течение двух лет.
Ожидается, что письменная процедура принятия решения завершится в среду, 14 декабря.
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