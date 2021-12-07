Европейский регулятор заявил о лучшем иммунном ответе в случае комбинирования различных вакцин от COVID-19
Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) заявил, что использование разных вакцин от COVID-19 имеет лучший эффект, чем прививка одной и той же вакциной
Об этом сообщает сайт EMA.
"В соответствии с мерами, уже принятыми многими государствами-членами (ЕС, - ред.), все больше клинических исследований, подкрепленных реальными фактами, теперь рассматривают возможность использования двух разных вакцин против COVID-19 для первой и второй доз первоначального (начального) курса, известного как гетерологическая первичная вакцинация, или использования третьей, бустерной дозы другой вакцины против COVID-19 через 3-6 месяцев после курса первичной вакцинации (гетерологическое усиление)", - говорится в сообщении.
EMA и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) в сотрудничестве с экспертами ЕС в группе EMA COVID-ETF пересмотрели имеющиеся доказательства и предоставили технические рекомендации и советы по гетерологической (разными вакцинами, - ред.) вакцинации против COVID-19 или на первичном курсе, или как дополнительное средство.
"Данные исследований гетерологической вакцинации свидетельствуют о том, что комбинация вакцин с вирусными векторами и мРНК-вакцин производит хорошие уровни антител против вируса COVID-19 (SARS-CoV-2) и более высокий ответ Т-клеток, чем при использовании той же вакцины (гомологическая вакцинация) в первичной или бустерной схеме лечения. Гетерологические схемы, как правило, переносились хорошо", - сообщает ЕМА.
При этом использование векторной вакцины в качестве второй дозы в схемах первичной вакцинации или использование двух разных мРНК-вакцин меньше изучено.
В ЕМА отметили, что, хотя исследования еще продолжаются, прививки разными вакцинами могут добавить удобства в проведении вакцинальных кампаний, например, если какая-то вакцина будет недоступна.
В исследовании не изучали вакцины, еще не лицензированные в ЕС.
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