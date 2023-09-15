Европейский регулятор оштрафовал TikTok на $368 млн: в чем причина

Об этом пишет AP .

Комиссия по защите данных Ирландии, являющаяся ведущим регулятором в сфере защиты персональных данных для крупных технологических компаний, заявила, что соцсеть TikTok оштрафована за нарушения, датируемые второй половиной 2020 года.

В ходе расследования было установлено, что при регистрации подростков на платформе TikTok по умолчанию устанавливал настройки, которые делали их аккаунты публичными, что позволяло кому-либо просматривать и комментировать видео подростков. Кроме этого, в результате таких настроек в соцсети могли получить доступ дети до 13 лет, хотя им это запрещено.

В то же время представители платформы заявили, что компания не согласна с этим решением, "особенно с размером наложенного штрафа". Там подчеркнули, что критика регулятора касалась функций и настроек трехлетней давности, в которые TikTok внес изменения задолго до начала расследования в сентябре 2021 года. В частности, все учетные записи подростков до 16 лет были сделаны частными.