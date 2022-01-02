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Европейский конгресс украинцев выразил обеспокоенность из-за уголовного производства в отношении Порошенко

2 января, 2022 воскресенье
13:16
Общество

Европейский конгресс украинцев заявил, что уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко имеет признаки выборочного правосудия

Об этом говорится в заявлении ЕКУ, которое обнародовал глава союза украинцев Португалии Павел Садоха в facebook.

В заявлении говорится, что Европейский конгресс украинцев выражает обеспокоенность в связи с возбуждением уголовного производства против Петра Порошенко. В ЕКУ видят по делу признаки выборочного правосудия в условиях, когда над государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России.

"Предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву доверия к ней зарубежных партнеров. Ситуация может негативно повлиять на поддержку Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении.

ЕКУ призвал власть и все политические силы Украины воздержаться от внутренних конфликтов для сохранения независимой и демократической Украины.

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Петр Порошенко
русская агрессия
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