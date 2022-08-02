Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон в твиттере.

"Прибыла в Киев, чтобы обсудить с представителями украинского правительства практическое выполнение Директивы о временной защите, шаги на пути к вступлению в ЕС и прежде всего непоколебимую поддержку Евросоюзом Украины и ее народа", - пишет Йоганссон.

Также еврокомиссар отметила, что сейчас в Европейском союзе зарегистрировано почти 3,9 млн украинцев.

"Я здесь, чтобы узнать, как лучше всего способствовать поддержке украинцев в странах ЕС и Украине, включая возвращающихся домой из ЕС. Будьте уверены, что бы ни случилось на войне, украинцев всегда тепло встретят в Европейском Союзе", - добавила она. .

Ранее сообщалось, что 2 августа свой визит в Украину начал министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау.