Европейский комиссар по внутренним делам прибыла с визитом в Киев
Европейский комиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон прибыла с визитом в Киев
Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон в твиттере.
"Прибыла в Киев, чтобы обсудить с представителями украинского правительства практическое выполнение Директивы о временной защите, шаги на пути к вступлению в ЕС и прежде всего непоколебимую поддержку Евросоюзом Украины и ее народа", - пишет Йоганссон.
Также еврокомиссар отметила, что сейчас в Европейском союзе зарегистрировано почти 3,9 млн украинцев.
"Я здесь, чтобы узнать, как лучше всего способствовать поддержке украинцев в странах ЕС и Украине, включая возвращающихся домой из ЕС. Будьте уверены, что бы ни случилось на войне, украинцев всегда тепло встретят в Европейском Союзе", - добавила она. .
- Ранее сообщалось, что 2 августа свой визит в Украину начал министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.2
Покупка 39.2Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.02
- Актуальное
- Важное