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Европейский инвестиционный банк предоставит €840 млн на восстановление инфраструктуры Украины

21 июня, 2023 среда
13:26
Мир

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проектах восстановления Украины, предусматривающий выделение €840 млн для Украины

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Меморандум подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент ЕИБ Вернер Хойер на полях Ukraine Recovery Conference 2023, проходящей в Лондоне.

€840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:

  • муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.п.)
  • общественных зданий с учетом энергоэффективности
  • инфраструктуры водоснабжения и водоотвода
  • транспортных сетей и общественного транспорта.

Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.

Кроме того, Меморандум предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по:

  • использование специального трастового фонда от ЕИБ "EU for Ukraine Fund"
  • кредитование проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).

Также Министерство восстановления и ЕИБ будут работать над внедрением и применением пакета технической и консультационной помощи для Украины на сумму около 100 миллионов евро.

"С начала полномасштабного вторжения РФ Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи. Эти деньги были направлены на нужды государственного бюджета и поддержали украинскую экономику. Сегодня мы расширяем наше сотрудничество в восстановлении Украины. Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности", – отметил Кубраков.

Справка.

Европейский инвестиционный банк является одним из самых крупных кредиторов Украины. На сегодняшний день портфолио проектов, которые реализует ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом, достигает более 7 миллиардов евро.

  • 23 октября Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляен призвали создать план Маршалла для восстановления Украины.
  • 2 июня Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и возведения временных мостов в пострадавших от войны регионах Украины.
  • 19 июня заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил , что Украина ищет до 40 миллиардов долларов для финансирования первой части "Зеленого плана Маршалла" для восстановления своей экономики.
  • Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила , что проведение реформ во время войны является сверхсложной задачей, однако они являются залогом для привлечения инвестиций, необходимых для восстановления Украины.
Украина
Европа
Война с Россией
помощь Украине
востановление Украины
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