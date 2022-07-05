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Европейский инвестиционный банк поможет в послевоенном восстановлении Мариуполя

5 июля, 2022 вторник
01:22
Экономика

На конференции по вопросам восстановления Украины в Швейцарии исполняющий обязанности управляющего директора Европейского инвестиционного банка Маркус Берндт заявил, что ЕИБ готов помочь в восстановлении Мариуполя

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Мы помогали в построении детских садов, больниц и другой разрушенной инфраструктуры. Мы намерены сделать это заново в еще лучшем виде, чем было до этого", — заявил представитель ЕИБ.

  • Напомним, 4-5 июля в Швейцарии стартовала первая конференция по послевоенному восстановлению Украины. Представленный в Лугано проект плана восстановления страны нуждается в $750 млрд инвестиций.
  • Зеленский отметил , что конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

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Мариуполь
востановление Украины
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