Европейский инвестиционный банк поможет в послевоенном восстановлении Мариуполя

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Мы помогали в построении детских садов, больниц и другой разрушенной инфраструктуры. Мы намерены сделать это заново в еще лучшем виде, чем было до этого", — заявил представитель ЕИБ.

Напомним, 4-5 июля в Швейцарии стартовала первая конференция по послевоенному восстановлению Украины. Представленный в Лугано проект плана восстановления страны нуждается в $750 млрд инвестиций.

Зеленский отметил , что конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

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