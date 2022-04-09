Европейский инвестбанк предоставит 4 млрд евро для стран, принимающих беженцев из Украины

Об этом сообщила пресс-служба ЕИБ, передает ЭП .

Финансирование будет предоставляться на 2022 и 2023 годы, и поможет городам и регионам ЕС в удовлетворении неотложных потребностей и решении проблем, связанных с приемом и интеграцией беженцев.

Новая программа сейчас ожидает утверждения Советом директоров банка. Эти средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры для предоставления услуг для украинцев, в частности – жилья, школ, больниц и детских садов.