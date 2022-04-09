Европейский инвестбанк предоставит 4 млрд евро для стран, принимающих беженцев из Украины
Европейский инвестиционный банк готовит программу финансирования в 4 млрд евро, которая поможет странам-членам ЕС принимать беженцев из Украины, бегущих от войны
Об этом сообщила пресс-служба ЕИБ, передает ЭП .
Финансирование будет предоставляться на 2022 и 2023 годы, и поможет городам и регионам ЕС в удовлетворении неотложных потребностей и решении проблем, связанных с приемом и интеграцией беженцев.
Новая программа сейчас ожидает утверждения Советом директоров банка. Эти средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры для предоставления услуг для украинцев, в частности – жилья, школ, больниц и детских садов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное