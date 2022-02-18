Европейский инвестбанк готов вкладывать средства в Харьков

Об этом сообщили на сайте мэра Харькова.



В ходе переговоров Игорь Терехов и Жан-Эрик де Загон обсудили возможность финансирования и реализации планируемых ранее проектов.



Также мэр Харькова заверил, что обстановка в городе спокойная.



"В обычном режиме работают детсады, школы, транспорт, производство. Курсируют поезда, летают самолеты, в том числе международных авиакомпаний. Работают супермаркеты, заправки – никаких очередей нет. Люди ходят в кино, театры, зоопарк, живут полноценной жизнью. Попыток раскачать ситуацию не было - мы предупредили, что будем жестко реагировать на проявления сепаратизма. Думаю, наши дипломаты, международные партнеры урегулируют все вопросы", - отметил он.



Игорь Терехов выразил готовность реализовывать согласованные ранее с Европейским инвестбанком продолжение строительства третьей линии метрополитена, приобретение троллейбусов, трамваев и вагонов для метро, повышение уровня безопасности дорожного движения.



По словам Жана-Эрика де Загона, Европейский инвестбанк планирует выполнить все взятые на себя финансовые обязательства.



"Для меня важно знать, что в Харькове все стабильно. Никто не знает, что будет завтра, но сегодня мы констатируем, что все спокойно. На следующей неделе у меня запланирована встреча с Еврокомиссией, а также с членами правления и кредитного комитета ЕИБ. Уверяю, что с нашей стороны все так, как мы планировали. Мой месседж харьковчанам состоит в том, что мы сделаем все возможное, чтобы финансирование по нашим проектам было проведено вовремя", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb