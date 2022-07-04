Об этом сообщила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская на конференции в швейцарском городе Лугано, где главной темой стало восстановление Украины после войны.

По ее словам, чтобы расширить пакет поддержки Украины, ЕИБ предлагает новый инструмент – трастовый фонд ЕС-Украина Gateway.

"Этот новый фонд также был разработан ЕС. Через него мы сможем получить дополнительные взносы от ЕС и новых партнеров на восстановление Украины после войны", - пояснила Червинская.

По ее словам, это позволит быстрее восстановить критическую инфраструктуру страны.

Новый трастовый фонд будет дополнительным к существующей платформе сбора таких средств.

"Мы считаем, что этот дополнительный инструмент будет играть важную роль в привлечении финансов", – добавила она.

Напомним, на конференции в Лугано должны быть разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего обновления Украины.

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