Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

Около 30 операторов железной дороги планируют 9 июля подписать в Вене "Украинскую декларацию", где будут зафиксированы принципы помощи Украине.



Документ будет предусматривать, что железнодорожники будут содействовать в строительстве новых терминалов и перевалочных пунктов для улучшения экспорта зерна из Украины по железной дороге.



Как сообщил гендиректор Deutsche Bahn Ричард Лутц, даже скорое завершение войны в Украине означает, что морской путь еще долго будет опасным для экспорта зерновых.



Лутц также подчеркнул, что Киев активно работает над приведением своего железнодорожного пути в соответствие с европейским, более узким.



"Это еще один сигнал, что Украина полным ходом движется к европейской семье", – подчеркивает Лутц.



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