Европейские железные дороги хотят помочь Украине с вывозом зерна
Европейские железнодорожные операторы намерены увеличить помощь Украине для облегчения вывоза зерна, которое невозможно экспортировать морем из-за блокады портов Россией
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.
Около 30 операторов железной дороги планируют 9 июля подписать в Вене "Украинскую декларацию", где будут зафиксированы принципы помощи Украине.
Документ будет предусматривать, что железнодорожники будут содействовать в строительстве новых терминалов и перевалочных пунктов для улучшения экспорта зерна из Украины по железной дороге.
Как сообщил гендиректор Deutsche Bahn Ричард Лутц, даже скорое завершение войны в Украине означает, что морской путь еще долго будет опасным для экспорта зерновых.
Лутц также подчеркнул, что Киев активно работает над приведением своего железнодорожного пути в соответствие с европейским, более узким.
"Это еще один сигнал, что Украина полным ходом движется к европейской семье", – подчеркивает Лутц.
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