Европейские ученые объяснили, почему владельцы домашних животных больше заботятся о собаках, чем о котах

Об этом сообщает Science Alert .

Владельцы собак и кошек очень преданы своим домашним любимцам, но новое исследование показало, что они не одинаково заботятся о своих питомцах.

Международная команда исследователей, работавшая над исследованием, собрала результаты опроса 2117 человек в Великобритании, Дании и Австрии: 844 владельцев собак, 872 владельцев кошек и 401 других, имеющих как собак, так и кошек.

Респонденты отвечали на вопросы страхования здоровья своих домашних животных, готовности платить за лечение, которое спасает жизнь, и эмоциональной привязанности к животным, которая измерялась с помощью так называемой Лексингтонской шкалы привязанности к домашним любимцам.

Результаты свидетельствуют о том, что люди во всех трех регионах склонны ценить своих собак больше кошек. Этот разрыв был самым большим в Дании, меньшим – в Австрии, и лишь незначительным – в Великобритании.

"Хотя во всех странах люди заботятся о своих собаках больше, чем о котах, степень разницы между странами резко варьируется, - говорит специалист по биоэтике Питер Сандоэ из Университета Копенгагена в Дании. - Мы предполагаем, что разница может зависеть от культурных факторов, в частности, от того, проводят ли животные много времени со своими хозяевами на дому».

В общем, собаки выиграли с точки зрения как эмоциональных, так и финансовых инвестиций со стороны своих хозяев, но были и отличия: в Великобритании, например, не было статистически значимой разницы между владельцами собак и кошек, когда речь шла о том, сколько они готовы потратить на лечение животных, спасающих их жизнь.

"Британцев часто изображают как нацию любителей кошек, что, безусловно, подтверждается нашим исследованием", – говорит Сандоэ. - Датчанам еще предстоит пройти долгий путь, но они могут в конце концов добиться этого".

Исследователи отмечают, что это может быть связано с несколькими разными причинами: например, собаки часто требуют больше внимания и ласки от своих хозяев, тогда как поведение кошек, как правило, является более отстраненным и одиноким.