Европейские ученые объяснили, почему владельцы домашних животных больше заботятся о собаках, чем о котах
Исследование международной команды исследователей показало, что владельцы собак проявляют большую привязанность и готовность осуществлять финансовые вложения в своих домашних питомцев по сравнению с владельцами кошек
Об этом сообщает Science Alert .
Владельцы собак и кошек очень преданы своим домашним любимцам, но новое исследование показало, что они не одинаково заботятся о своих питомцах.
Международная команда исследователей, работавшая над исследованием, собрала результаты опроса 2117 человек в Великобритании, Дании и Австрии: 844 владельцев собак, 872 владельцев кошек и 401 других, имеющих как собак, так и кошек.
Респонденты отвечали на вопросы страхования здоровья своих домашних животных, готовности платить за лечение, которое спасает жизнь, и эмоциональной привязанности к животным, которая измерялась с помощью так называемой Лексингтонской шкалы привязанности к домашним любимцам.
Результаты свидетельствуют о том, что люди во всех трех регионах склонны ценить своих собак больше кошек. Этот разрыв был самым большим в Дании, меньшим – в Австрии, и лишь незначительным – в Великобритании.
"Хотя во всех странах люди заботятся о своих собаках больше, чем о котах, степень разницы между странами резко варьируется, - говорит специалист по биоэтике Питер Сандоэ из Университета Копенгагена в Дании. - Мы предполагаем, что разница может зависеть от культурных факторов, в частности, от того, проводят ли животные много времени со своими хозяевами на дому».
В общем, собаки выиграли с точки зрения как эмоциональных, так и финансовых инвестиций со стороны своих хозяев, но были и отличия: в Великобритании, например, не было статистически значимой разницы между владельцами собак и кошек, когда речь шла о том, сколько они готовы потратить на лечение животных, спасающих их жизнь.
"Британцев часто изображают как нацию любителей кошек, что, безусловно, подтверждается нашим исследованием", – говорит Сандоэ. - Датчанам еще предстоит пройти долгий путь, но они могут в конце концов добиться этого".
Исследователи отмечают, что это может быть связано с несколькими разными причинами: например, собаки часто требуют больше внимания и ласки от своих хозяев, тогда как поведение кошек, как правило, является более отстраненным и одиноким.
-
Исследователи из Венгрии проанализировали поведение собак и пришли к выводу, что домашние животные могут быть более чувствительны к высоким женским голосам.
-
Ученые Будапештского университета имени Лоранда исследовали , что собаки могут распознавать человеческий голос и его эмоциональную окрашенность.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 37.99
- EUR Покупка 39.45Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное