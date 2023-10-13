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Европейские страны выделят 143 млн евро на разминирование Украины

13 октября, 2023 пятница
12:36
Экономика

На Международной донорской конференции в Загребе представители Хорватии, Испании, Швейцарии, Норвегии, Словении, Словакии, Австрии и Швеции объявили о выделении 143 млн. евро на помощь в разминировании украинских территорий

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Представители из более чем 40 стран мира, сотни обсуждений и одна общая цель - сделать украинскую землю снова безопасной. В Загребе собрались министры обороны, иностранных дел, послы, руководители международных организаций, чтобы на Международной донорской конференции обсудить важный вопрос гуманитарного разминирования Украины. Она выдалась чрезвычайно богата хорошими новостями", - сказала Свириденко.

На конференции о новой помощи объявили:

  • премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил о решении предоставить 5 млн. евро Украине для гуманитарного разминирования;
  • министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал, что Испания направит в поддержку гуманитарного разминирования в Украине 1,5 млн евро;
  • швейцарское правительство выделит более 100 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине в течение следующих 4 лет;
  • Норвегия выделит около 20 млн евро через общественные организации и агентства системы ООН;
  • дополнительные 500 тыс. евро на мероприятия по разминированию в Украине выделит Словения – район планирует предоставить средства в следующем году;
  • Словакия надеется благодаря привлечению общественного сектора и сбору средств привлечь 1,5 млн. евро;
  • федеральное правительство Австрии решило предоставить 2 млн евро на разминирование Украины;
  • Швеция объявила, что выделяет дополнительные 12,5 млн евро для Датского совета по делам беженцев на программу мероприятий по разминированию в Украине в течение следующих 3 лет.

Всего с начала полномасштабного вторжения на разминирование партнеры Украины выделили почти полмиллиарда евро.

"Символично, что конференция по разминированию Украины состоялась в Хорватии. Еще 30 лет назад эта страна стояла перед вызовами, вызванными войной и заминированием территорий. И только взгляните на Хорватию сегодня. Это процветающая страна ЕС с богатым опытом в разминировании. Уверена, что Украина достигнет не меньших успехов и в будущем сможет экспортировать свой опыт и разработки в сфере разминирования», – сказала Свириденко.

  • Ранее начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила , что проблема заминирования акватории Черного моря касается всех стран, имеющих к нему выход.
Общество
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