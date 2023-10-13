Европейские страны выделят 143 млн евро на разминирование Украины
На Международной донорской конференции в Загребе представители Хорватии, Испании, Швейцарии, Норвегии, Словении, Словакии, Австрии и Швеции объявили о выделении 143 млн. евро на помощь в разминировании украинских территорий
Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Представители из более чем 40 стран мира, сотни обсуждений и одна общая цель - сделать украинскую землю снова безопасной. В Загребе собрались министры обороны, иностранных дел, послы, руководители международных организаций, чтобы на Международной донорской конференции обсудить важный вопрос гуманитарного разминирования Украины. Она выдалась чрезвычайно богата хорошими новостями", - сказала Свириденко.
На конференции о новой помощи объявили:
- премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил о решении предоставить 5 млн. евро Украине для гуманитарного разминирования;
- министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал, что Испания направит в поддержку гуманитарного разминирования в Украине 1,5 млн евро;
- швейцарское правительство выделит более 100 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине в течение следующих 4 лет;
- Норвегия выделит около 20 млн евро через общественные организации и агентства системы ООН;
- дополнительные 500 тыс. евро на мероприятия по разминированию в Украине выделит Словения – район планирует предоставить средства в следующем году;
- Словакия надеется благодаря привлечению общественного сектора и сбору средств привлечь 1,5 млн. евро;
- федеральное правительство Австрии решило предоставить 2 млн евро на разминирование Украины;
- Швеция объявила, что выделяет дополнительные 12,5 млн евро для Датского совета по делам беженцев на программу мероприятий по разминированию в Украине в течение следующих 3 лет.
Всего с начала полномасштабного вторжения на разминирование партнеры Украины выделили почти полмиллиарда евро.
"Символично, что конференция по разминированию Украины состоялась в Хорватии. Еще 30 лет назад эта страна стояла перед вызовами, вызванными войной и заминированием территорий. И только взгляните на Хорватию сегодня. Это процветающая страна ЕС с богатым опытом в разминировании. Уверена, что Украина достигнет не меньших успехов и в будущем сможет экспортировать свой опыт и разработки в сфере разминирования», – сказала Свириденко.
- Ранее начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила , что проблема заминирования акватории Черного моря касается всех стран, имеющих к нему выход.
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