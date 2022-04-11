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Европейские провайдеры включают в себя Еспресо в свои сети
Абоненты ряда европейских кабельных, IPTV и OTT провайдеров получили возможность просматривать программы телеканала "Еспресо" в своих странах. Об этом сообщает пресс-служба телеканала
Телеканал Еспресо стал доступен для просмотра зрителям следующих провайдеров европейских стран:
- Zattoo (Швейцария, Германия)
- CDA (Польша)
- Canal+ (Польша)
- Antik Telecom (Словакия)
- UPC Slovensko (Словакия)
- T-2 (Словения)
- MOTV (Чехия)
- Telecom (Черногория)
- Moldtelecom (Молдова)
- Magti (Грузия)
- Airnet (Литва)
- Etanetas (Литва)
- Kvartalas (Литва)
- Micronet (Литва)
- Прогмера (Литва)
Зрители спутниковой речи могут принимать наш сигнал на свои спутниковые тарелки по следующим параметрам:
- Astra 4,8 град. на частоте: 12073 H резервная частота: 12130 V
- Hot Bird 13 град. на частоте: 10 930 H DVB-S2
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